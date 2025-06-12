Как происходят репатриации тел военных: уполномоченный рассказал

Россияне показывают открытый холодильник первого конвоя с телами украинских солдат для репатриации / © Associated Press

Реклама

Ежемесячно в Украину один или два раза российская сторона возвращает тела погибших украинских военных, считавшихся пропавшими без вести.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов в Media Center Ukraine.

«Начиная с октября прошлого года репатриации происходят и количество возвращаемых нам тел постоянно увеличивается. Все знают, что страна-агрессор анонсировала большое количество тел, которые должны вернуть. Это происходит в несколько этапов. Но любые комментарии по этому поводу будем давать, когда эти мероприятия будут завершены», — сказал Добросердов.

Реклама

Он пояснил, что большинство возвращающих по репатриации тел находятся в сложном для идентификации состоянии. Зрительно провести их опознание невозможно. Ведь очень часто россияне возвращают остатки тел, длительно находившихся на открытом пространстве.

В некоторых случаях специалисты могут работать с отпечатками пальцев. Но больше всего результатов по идентификации получаются именно при проведении ДНК-экспертиз.

«Семья или кто-либо другой подает заявление о розыске без вести пропавшего лица. После этого начинается этап, когда нужно отобрать образцы биологии и поместить ее в электронный реестр геномной информации человека. В большинстве случаев есть прямые кровные родственники. Однако есть случаи, что родственники находятся на оккупированной территории. Это усложняет процедуру. Есть случаи, когда родственники за границей. Но для тех, кто за границей, уже разработаны определенные механизмы», — объяснил Добросердов.

Напомним, 7 июня помощник российского диктатора Владимир Мединский обвинил Украину в том, что она якобы «неожиданно перенесла» обмен тел.

Реклама

В Координационном штабе по обращению с военнопленными эту информацию опровергли, подчеркнув, что Украина придерживается достигнутых договоренностей.

В конце концов, 11 июня, в Украину вернули тела 1212 павших воинов.