Обмены пленными: в Украине обратились к России с заявлением

Обмен пленными / © СБУ

Реклама

Украина призвала российскую сторону не затягивать обмены пленными, согласованными в Стамбуле 2 июня 2025 года.

Об этом говорится в сообщении Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

«Украина четко соблюдает договоренности об обмене пленными, которые были согласованы в Стамбуле и надеются на готовность к этому российской стороне», — говорится в сообщении штаба.

Реклама

Там заявили, что сегодня, 12 июня, после успешно проведенного очередного этапа обмена тяжелораненых и тяжелобольных пленных, российская сторона заявила, что якобы Украина не готова «к ежедневным обменам».

«Рассчитываем такое заявление, как продление информационных манипуляций и очередную порцию дезинформации со стороны России, которыми сопровождаются все этапы обменов согласно договоренностям в Стамбуле», — сказали в штабе.

На самом деле именно российская сторона предложила перенести обмены на более поздние сроки, но по настоянию украинской переговорной группы обмены будут продолжаться, и они запланированы уже в ближайшие дни.

Напомним, в рамках большого обмена пленными в Украину вернули группу тяжелораненых и тяжелобольных воинов. Среди них — бойцы украинской армии, нацгвардейцы, пограничники.

Реклама

ранее, 10 июня, состоялся еще один этап крупного обмена пленными между Украиной и РФ. Тогда были уволены военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, СБС, пограничники, нацгвардейцы и представители Государственной специальной службы транспорта.

Читайте также