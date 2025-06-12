Як відбуваються репатріації тіл військових: уповноважений розповів

Росіяни показують відкритий холодильник першого конвою з тілами українських солдатів для репатріації / © Associated Press

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Щомісяця до Україні один чи два рази російська сторона повертає тіла загиблих українських військових, що вважалися зниклими безвісти.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов в Media Center Ukraine.

«Починаючи з жовтня минулого року репатріації відбуваються і кількість тіл, яку нам повертають, постійно збільшується. Всі знають, що країна-агресор анонсувала велику кількість тіл, яку мають повернути. Це відбувається в декілька етапів. Але будь-які коментарі щодо цього будемо давати, коли цей захід буде завершено», — сказав Добросердов.

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Він пояснив, що більшість тіл, які повертають по репатріації, перебувають в складному для ідентифікації стані. Візуально провести їхнє впізнання неможливо. Адже дуже часто росіяни повертають залишки тіл, які тривалий час перебували на відкритому просторі.

В деяких випадках спеціалісти можуть працювати з відбитками пальців. Але найбільше результатів з ідентифікації здобуваються саме під час проведення ДНК-експертиз.

«Родина чи будь-хто інший подає заяву щодо розшуку безвісти зниклої особи. Після цього починається етап, коли треба відібрати зразки біології та помістити її в електронний реєстр геномної інформації людини. В більшості випадків є прямі кровні родичі. Проте є випадки, що родичі перебувають на окупованій території. Це ускладнює процедуру. Є випадки, коли родичі за кордоном. Але для тих, хто закордоном, уже розроблені певні механізми», — пояснив Добросердов.

Нагадаємо, 7 червня, помічник російського диктатора Володимир Мединський звинуватив Україну в тому, що вона нібито «неочікувано перенесла» обмін тіл.

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У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими цю інформацію спростували, підкресливши, що Україна дотримується досягнутих домовленостей.

Зрештою, 11 червня, до України повернули тіла 1212 полеглих воїнів.