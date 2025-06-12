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- Війна
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Як відбуваються репатріації тіл військових: уповноважений розповів
Артур Добросердов розповів про репатріацію тіл військових, які вважалися зниклими безвісти.
Щомісяця до Україні один чи два рази російська сторона повертає тіла загиблих українських військових, що вважалися зниклими безвісти.
Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов в Media Center Ukraine.
«Починаючи з жовтня минулого року репатріації відбуваються і кількість тіл, яку нам повертають, постійно збільшується. Всі знають, що країна-агресор анонсувала велику кількість тіл, яку мають повернути. Це відбувається в декілька етапів. Але будь-які коментарі щодо цього будемо давати, коли цей захід буде завершено», — сказав Добросердов.
Він пояснив, що більшість тіл, які повертають по репатріації, перебувають в складному для ідентифікації стані. Візуально провести їхнє впізнання неможливо. Адже дуже часто росіяни повертають залишки тіл, які тривалий час перебували на відкритому просторі.
В деяких випадках спеціалісти можуть працювати з відбитками пальців. Але найбільше результатів з ідентифікації здобуваються саме під час проведення ДНК-експертиз.
«Родина чи будь-хто інший подає заяву щодо розшуку безвісти зниклої особи. Після цього починається етап, коли треба відібрати зразки біології та помістити її в електронний реєстр геномної інформації людини. В більшості випадків є прямі кровні родичі. Проте є випадки, що родичі перебувають на окупованій території. Це ускладнює процедуру. Є випадки, коли родичі за кордоном. Але для тих, хто закордоном, уже розроблені певні механізми», — пояснив Добросердов.
Нагадаємо, 7 червня, помічник російського диктатора Володимир Мединський звинуватив Україну в тому, що вона нібито «неочікувано перенесла» обмін тіл.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими цю інформацію спростували, підкресливши, що Україна дотримується досягнутих домовленостей.
Зрештою, 11 червня, до України повернули тіла 1212 полеглих воїнів.