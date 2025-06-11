До України повернули тіла ще 1212 загиблих українських бійців (фото)

Україна повернула тіла захисників / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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В рамках проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 полеглих Героїв, які загинули, захищаючи нашу державу від російської агресії.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram.

Серед загиблих воїнів — оборонці, які полягли у боях на території Курської області, Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запорізької області та Херсонщини. Їх вдалося повернути завдяки злагодженій роботі низки державних структур та міжнародних партнерів.

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До організації повернення тіл долучилися:

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Об’єднаний центр при СБУ

Збройні Сили України

Міністерство внутрішніх справ України

Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин

ДСНС України

Інші установи Сектору безпеки та оборони України

Наразі триває процедура ідентифікації загиблих. Слідчі МВС спільно з експертами працюють над встановленням особистостей полеглих оборонців у максимально короткі строки.

Нагадаємо, обмін тілами загиблих Захисників України відбувся в межах останніх домовленостей між делегаціями України та Росії у Стамбулі. Перед цим, 9 та 10 червня, відбулися два етапи обміну військовополоненими: спочатку повернули молодих полонених віком до 25 років, а наступного дня — важкопоранених і хворих військовослужбовців.

Перші домовленості були досягнуті під час перемовин 16 травня, коли сторони погодили формат обміну «тисяча на тисячу». Цей обмін пройшов у три етапи з 23 по 25 травня.

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Загалом із березня 2022 року в рамках обмінів було звільнено 5757 українців, ще 536 — повернуті поза офіційними обмінами.