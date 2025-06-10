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У Путіна зробили заяву про обмін загиблими
У Москві заявляють, нібито вже готові та чекають на обмін.
У Росії заявляють, мовляв, поки не знають, скільки тіл російських військових може передати Україна в межах обміну.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
Мовляв, наразі відбувається порівняння цифр, каже представник Путіна.
З його слів, нібито російська сторона вже кілька днів перебуває на кордоні з Україною, щоб передати тіла військовослужбовців ЗСУ.
Нагадаємо, кілька днів тому помічник російського диктатора Володимир Мединський звинуватив Україну у зриві обміну полоненими та тілами загиблих. З його слів, нібито Київ “неочікувано переніс” обмін полоненими на “невизначений термін”.
В Україні відповіли на заяви Кремля про зрив обміну полоненими та репатріації тіл загиблих. У Координаційному штабі зауважують, що вони не відповідають дійсності.
Тим часом міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що триває робота з репатріації тіл загиблих захисників України. Згідно з домовленостями, передбачено повернення понад 6000 полеглих воїнів, які віддали життя за свободу країни.