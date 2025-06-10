У Путина сделали заявление об обмене погибшими

Владимир Путин. / © Associated Press

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В России заявляют, что пока не знают, сколько тел российских военных может передать Украина в рамках обмена.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Мол, сейчас идет сравнение цифр, говорит представитель Путина.

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По его словам, якобы российская сторона уже несколько дней находится на границе с Украиной, чтобы передать тела военнослужащих ВСУ.

Напомним, несколько дней назад помощник российского диктатора Владимир Мединский обвинил Украину в срыве обмена пленными и телами погибших . По его словам, якобы Киев "неожиданно перенес" обмен пленными на "неопределенный срок".

В Украине ответили на заявления Кремля о срыве обмена пленными и репатриации тел погибших. В Координационном штабе отмечают, что они не соответствуют действительности.

Между тем, министр обороны Рустем Умеров подчеркнул, что продолжается работа по репатриации тел погибших защитников Украины. Согласно договоренностям, предусмотрено возвращение более 6000 павших воинов, отдавших жизнь за свободу страны.

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Дата публикации 12:20, 10.06.25 Количество просмотров 19 Первый этап обмена оставил немало вопросов! Как это было?