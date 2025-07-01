Наступ РФ не зупинився: експерт пояснив, чому фронт рухається

Кремль / © Pexels

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Наступальні дії Росії в Україні не можна назвати проваленими. Фронт рухається, хоч і повільно, та на жаль, не на користь України.

Про це заявив військовий оглядач Олександр Шульман у ефірі Київ24.

Шульман звернув увагу, що російська пропаганда посилює патріотичні настрої всередині РФ, і Росія не втрачає надії досягти значущих результатів на фронті.

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Особливу тривогу викликає заява президента РФ Володимира Путіна про те, що Україна і Росія — «одне ціле», що означає плани Кремля не обмежуватися захопленням лише окремих областей, а прагнути повної окупації.

Військовий оглядач зазначив, що, незважаючи на хворобливі риси керівника РФ, його слова не можна ігнорувати, адже Путін — офіцер Комітету державної безпеки, який не говорить без підстав. За словами Шульмана, ситуація залишається серйозною, і не варто недооцінювати загрозу, яку несе російський наступ.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов повідомив, що на Сумському напрямку серйозних змін очікувати не варто. Незважаючи на перекидання резервів і чисельну перевагу росіян, вони не зможуть прорвати українські укріплення без додаткових десятків тисяч військових. За його словами, нинішні дії ворога нагадують минулорічний невдалий наступ на Харківщині.

Селезньов підкреслив, що без суттєвого підсилення армії окупанти не зможуть радикально змінити ситуацію на Сумщині. Якщо б така можливість існувала, росіяни вже б нею скористалися.

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На Донеччині також складна обстановка — спостерігається обмежений поступ між Покровськом і Костянтинівкою. Для штурму Краматорська, за оцінками військових, Росії потрібно щонайменше 100 тисяч додаткових бійців. Основні проблеми ворога — низька підготовка піхоти та розпорошення ресурсів по всій лінії фронту.