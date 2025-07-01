Украина получила девятый транш от МВФ: куда направят средства

Украина получила девятый транш от Международного валютного фонда / © Getty Images

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Украина получила девятый транш от Международного валютного фонда в размере 500 млн долларов на покрытие приоритетных бюджетных нужд.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что это результат восьмого просмотра программы сотрудничества EFF.

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В рамках программы Фонд уже направил Украине 10,6 млрд долларов.

«Благодарен МВФ за постоянную системную поддержку, благодаря которой сохраняем устойчивость в борьбе за свободу и осуществляем восстановление государства», — отметил глава правительства.

Напомним, миссия МВФ работала в Киеве с 20 мая 2025 года. Соглашение на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA) по 8-му просмотру EFF было достигнуто 27 мая.

Программа EFF для Украины была утверждена в марте 2023 года, рассчитанная на четыре года. Общий объем финансирования — $15,5 млрд.

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Украина уже получила $10,1 млрд, последний — $400 млн в марте 2025 года.

Между тем, нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Украина не выполнила три обязательства перед МВФ.