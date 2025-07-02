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Обычный витамин поможет замедлить старение кожи: подробости
Витамин С уплотняет эпидермис, способствует регенерации клеток и может снизить проявления старения.
Новое исследование японских ученых показало, что витамин С может эффективно бороться с возрастными изменениями кожи, в частности, с ее истончением. Витамин стимулирует пролиферацию клеток эпидермиса, делая кожу более плотной и здоровой.
Об этом пишет Science Alert.
Ученые из Университета Хокурика и Токийского института геронтологии выращивали в лаборатории модели человеческой кожи и подвергали их воздействию витамина С в концентрациях, подобных поступающим через кровоток.
Уже через неделю толщина эпидермиса увеличилась, а через две недели еще больше, что указывает на активное размножение клеток.
Исследователи выяснили, что витамин С активирует 12 ключевых генов, связанных с пролиферацией клеток, некоторые — в 75 раз.
Этот эффект достигается благодаря способности витамина С поддерживать ферменты, участвующие в деметилировании ДНК — процессе, включающего или выключающего активность генов без изменения генетического кода.
Эти открытия открывают новые перспективы в борьбе с признаками старения. Витамин С может стать базовым ингредиентом в создании новых средств для восстановления кожи у пожилых людей.
Напомним, доцент Университета штата Огайо Теодор Браски (Theodore Brasky) считает, что витамины В6 и В12 способны вызвать рак легких.
Известно, что витамины группы B помогают при повышенной усталости, ухудшении зрения, депрессии, нарушении работы нервной системы. Но, как отметили исследователи, они способны вызвать онкологические заболевания.