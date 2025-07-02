Обычный витамин поможет замедлить старение кожи: подробости

Кожа / © www.credits

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Новое исследование японских ученых показало, что витамин С может эффективно бороться с возрастными изменениями кожи, в частности, с ее истончением. Витамин стимулирует пролиферацию клеток эпидермиса, делая кожу более плотной и здоровой.

Об этом пишет Science Alert.

Ученые из Университета Хокурика и Токийского института геронтологии выращивали в лаборатории модели человеческой кожи и подвергали их воздействию витамина С в концентрациях, подобных поступающим через кровоток.

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Уже через неделю толщина эпидермиса увеличилась, а через две недели еще больше, что указывает на активное размножение клеток.

Исследователи выяснили, что витамин С активирует 12 ключевых генов, связанных с пролиферацией клеток, некоторые — в 75 раз.

Этот эффект достигается благодаря способности витамина С поддерживать ферменты, участвующие в деметилировании ДНК — процессе, включающего или выключающего активность генов без изменения генетического кода.

Эти открытия открывают новые перспективы в борьбе с признаками старения. Витамин С может стать базовым ингредиентом в создании новых средств для восстановления кожи у пожилых людей.

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Напомним, доцент Университета штата Огайо Теодор Браски (Theodore Brasky) считает, что витамины В6 и В12 способны вызвать рак легких.

Известно, что витамины группы B помогают при повышенной усталости, ухудшении зрения, депрессии, нарушении работы нервной системы. Но, как отметили исследователи, они способны вызвать онкологические заболевания.