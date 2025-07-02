Дело Чернышева: внесен ли залог за вице-премьера (обновлено)

Чернышев в зале суда / © скриншот с видео

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За вице-премьера Алексея Чернышева, подозреваемом в коррупции, внесен залог в полном объеме. Сумма составила 120 млн гривен.

Об этом сообщили "РБК-Украина" в Высшем антикоррупционном суде.

Суд над Чернышевым

В пятницу, 27 июня, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) начал заседание по делу вице-премьер-министра — министра национального единства Украины Алексея Чернышева, подозреваемого в коррупции. Ему должны были выбрать меру пресечения.

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Поскольку суд не поддержал ходатайство адвокатов Чернышева о проведении суда в закрытом режиме, он проходит в открытом формате. Защита заявляла, что разглашение во время процесса маршрутов передвижения министра может представлять опасность.

Как известно, прокуроры просили суд отстранить Чернышева от должности вице-премьер-министра Украины и назначить ему меру пресечения в виде залога в размере 120 млн грн.

Уже сегодня, 2 июля, Высший антикоррупционный суд принял решение об отстранении Алексея Чернышева. В ходатайстве антикоррупционных органов отказано.

Дата публикации 12:16, 02.07.25 Количество просмотров 8 Вживую! Суд над скандальным министром Чернышевым!

Напомним, 13 июня НАБУ и САП сообщили о подозрении в неправомерном обогащении ряда бывших подчиненных Алексея Чернышева в Министерстве регионального развития и НАК "Нафтогаз Украины".

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Впоследствии по Сети начали распространяться слухи о том, что Чернышев бежал за границу. В Минединстве заверили: вице-премьер находится в плановой командировке. Остальное подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский.

В воскресенье, 22 июня, Алексей Чернышев заявил, что вернулся в Украину. «Кампанию дискредитации разберем по фактам. Правда, всегда побеждает», — заявил он.

Позже НАБУ и САП объявили подозрение вице-премьеру Алексею Чернышеву по делу о злоупотреблении с киевской землей.