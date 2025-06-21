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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский объяснил, где находится вице-премьер Чернышев

Президент сообщил, какие задачи выполняет Алексей Чернышев и когда он вернется в Украину.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Алексей Чернышев

Вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев / © investory.news

Вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев находится в плановой командировке.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе беседы с журналистами.

«То, что мне сказал Шмыгаль (премьер-министр Украины Денис Шмигаль — ред.), у него (Алексея Чернышева — ред.) командировки. У него две задачи были от меня, от правительства, от всех нас: первая — открывать хабы в разных странах, а вторая — множественное гражданство. Насколько я понимаю, что он делает эти две вещи», — сказал президент.

Зеленский также сообщил, когда Чернышев должен вернуться в Украину.

«Командировка закончится, должен вернуться, все», — резюмировал он.

Напомним, накануне появились слухи о якобы побеге Чернышева за границу из-за подозрения, которое ему готовят правоохранители. В свою очередь в Министерстве национального единства сообщили, что глава ведомства находится в плановой командировке в странах Евросоюза.

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