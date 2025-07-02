Справа Чернишова: чи внесено заставу за віцепрем'єра (оновлено)

Чернишов у залі суду / © скриншот з відео

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За віцепрем'єра Олексія Чернишова, якого підозрюють у корупції, внесено заставу в повному обсязі. Сума склала 120 млн гривень.

Про це повідомили “РБК-Україна” у Вищому антикорупційному суді.

Суд над Чернишовим

У п’ятницю, 27 червня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розпочав засідання у справі віцепрем’єр-міністра — міністра національної єдності України Олексія Чернишова, якого підозрюють у корупції. Йому мали обрати запобіжний захід.

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Оскільки суд не підтримав клопотання адвокатів Чернишова щодо проведення суду у закритому режимі, він відбувається у відкритому форматі. Захист заявляв, що розголошення під час процесу маршрутів пересування міністра може становити небезпеку.

Як відомо, прокурори просили суд відсторонити Чернишова з посади віцепрем’єр-міністра України та призначити йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 млн грн.

Вже сьогодні, 2 липня, Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення щодо відсторонення Олексія Чернишова. У клопотанні антикорупційних органів відмовлено. Чернишов залишається на посаді.

Дата публікації 12:16, 02.07.25 Кількість переглядів 8 Наживо! Суд над скандальним міністром Чернишовим!

Нагадаємо, 13 червня НАБУ та САП повідомили про підозру в неправомірному збагаченні низці колишніх підлеглих Олексія Чернишова в Міністерстві регіонального розвитку і НАК «Нафтогаз України».

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Згодом Мережею почали ширитися чутки про те, що Чернишов втік за кордон. У Мін’єдності запевнили: віцепремєр перебуває у плановому відрядженні. Останнє підтвердив і президент України Володимир Зеленський.

У неділю, 22 червня, Олексій Чернишов заявив, що повернувся до України. «Кампанію дискредитації розберемо по фактах. Правда завжди перемагає», — заявив він.

Пізніше НАБУ та САП оголосили підозру віцепрем’єру Олексію Чернишову у справі про зловживання з київською землею.