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Справа Чернишова: чи внесено заставу за віцепрем'єра (оновлено)
У ВАКС триває розгляд справи Олексія Чернишова.
За віцепрем'єра Олексія Чернишова, якого підозрюють у корупції, внесено заставу в повному обсязі. Сума склала 120 млн гривень.
Про це повідомили “РБК-Україна” у Вищому антикорупційному суді.
Суд над Чернишовим
У п’ятницю, 27 червня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розпочав засідання у справі віцепрем’єр-міністра — міністра національної єдності України Олексія Чернишова, якого підозрюють у корупції. Йому мали обрати запобіжний захід.
Оскільки суд не підтримав клопотання адвокатів Чернишова щодо проведення суду у закритому режимі, він відбувається у відкритому форматі. Захист заявляв, що розголошення під час процесу маршрутів пересування міністра може становити небезпеку.
Як відомо, прокурори просили суд відсторонити Чернишова з посади віцепрем’єр-міністра України та призначити йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 млн грн.
Вже сьогодні, 2 липня, Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення щодо відсторонення Олексія Чернишова. У клопотанні антикорупційних органів відмовлено. Чернишов залишається на посаді.
Нагадаємо, 13 червня НАБУ та САП повідомили про підозру в неправомірному збагаченні низці колишніх підлеглих Олексія Чернишова в Міністерстві регіонального розвитку і НАК «Нафтогаз України».
Згодом Мережею почали ширитися чутки про те, що Чернишов втік за кордон. У Мін’єдності запевнили: віцепремєр перебуває у плановому відрядженні. Останнє підтвердив і президент України Володимир Зеленський.
У неділю, 22 червня, Олексій Чернишов заявив, що повернувся до України. «Кампанію дискредитації розберемо по фактах. Правда завжди перемагає», — заявив він.
Пізніше НАБУ та САП оголосили підозру віцепрем’єру Олексію Чернишову у справі про зловживання з київською землею.