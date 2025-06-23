НАБУ оголосило підозру віцепрем’єру Чернишову – що відомо

Олексій Чернишов.

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Віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов отримав підозру від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Йдеться про зловживання владою та отримання неправомірної вигоди.

Про це офіційно повідомили в НАБУ.

Посадовець проходить у справі щодо виділення земельних ділянок у столиці під забудову. Раніше в цьому ж провадженні підозри вже отримали його колишній радник у період роботи міністром регіонального розвитку Максим Горбатюк, ексдержсекретар Мінрегіону Василь Володін, київський забудовник Сергій Копистира та його довірена особа Олег Татаренко.

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Раніше сам Чернишов у своєму Facebook заявив, що добровільно з’явився до антикорупційного бюро.

Історія з Чернишовим

Нагадаємо, 13 червня НАБУ та САП повідомили про підозру в неправомірному збагаченні низку колишніх підлеглих Чернишова в Міністерстві регіонального розвитку і НАК “Нафтогаз України”.

Нардеп від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко стверджував, що НАБУ нібито готує підозру Чернишову, але цього поки так і не сталося.

17 червня Чернишов в онлайн форматі відкрив форум “Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery”, який відбувся у Києві. На тлі цього, у Мережі стали “розганяти” чутки, що міністр нібито втік закордон і, можливо, не хоче повертатися до України.

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Натомість у Мін’єдності запевнили, що віцепрем’єр Чернишов перебуває у плановому відрядженні.

В “Українській правді” з’явилася стаття, що підозріле відрядження Чернишова нібито може бути пов’язаним з корупційною справою.

Скандал був змушений коментувати особисто президент Зеленський. Він запевнив, що Чернишов перебуває у плановому відрядженні і обов’язково повернеться на Батьківщину.

Вчора, 22 червня, Олексій Чернишов заявив, що повернувся до України.

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