США поставили на паузу передачу оружия для Украины — что будет дальше

Украина уже проходила в марте приостановку помощи вооружением от США / © Getty Images

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Главная новость об Украине в мировых медиа сегодня — решение Пентагона временно прекратить поставки Киеву отдельных видов оружия.

Решение было принято еще в начале июня, но только сейчас оно вступило в силу. Важно, что часть грузов, уже двигавшихся в Украину, также остановили. Пока аналитики не делают громких выводов, но The Wall Street Journal уже отмечают, что это существенно повлияет на способность Киева противодействовать новым российским атакам.

«Еще до принятия этого решения Киев едва противостоял российским технологиям, тактике и численности войск. Россия уже развернула маневренные баллистические ракеты, способные уклоняться от радаров системы противовоздушной обороны Patriot и запускает рекордное количество беспилотников. Остановка поставок перехватчиков из США будет оказывать еще большее давление на Украину», — отмечает издание.

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США второй раз за полгода приостанавливают военную помощь Украине. Больше всего это повлияет на поставки систем ПВО именно тогда, когда они критически необходимы украинцам.

В Госдепе США уже заявили, что решение США не означает полное прекращение военной помощи Украине.

«Существует много других мощных вариантов и усилий по ситуации в Украине с оружием… Президент также указал на свои обязательства по остающимся ракетам Patriot. Это не прекращение нами помощи Украине или поставки оружия», — сказала представитель Госдепа Темми Брюс.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщение о приостановлении военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Соответствующее заявление глава государства сделал в своем вечернем обращении. Зеленский подчеркнул, что дальнейшее поступление поддержки со стороны США критически важно для обороны государства и защиты его граждан, а также отвечает национальным интересам Украины.

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