Україна вже проходила у березні призупинку допомоги озброєнням від США / © Getty Images

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Головна новина про Україну в світових медіа сьогодні ― рішення Пентагону тимчасово припинити постачання Києву окремих видів зброї.

Рішення ухвалили ще на початку червня, але лише наразі воно набуло чинності. Важливо, що частину вантажів, яка вже рухалася до України, теж зупинили. Поки що аналітики не роблять гучних висновків, але The Wall Street Journal уже наголошують на тому, що це істотно вплине на здатність Києва протидіяти новим російським атакам.

«Ще до ухвалення цього рішення Київ ледве протистояв російським технологіям, тактиці і чисельності військ. Росія вже розгорнула маневрені балістичні ракети, здатні ухилятися від радарів системи протиповітряної оборони Patriot, і запускає рекордну кількість безпілотників. Призупинення поставок перехоплювачів зі США чинитиме ще більший тиск на Україну», — зазначає видання.

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США вдруге за пів року призупиняють військову допомогу Україні. Найбільше це вплине на постачання систем ППО — саме тоді, коли вони критично необхідні українцям.

У Держдепі США вже заявили, що рішення США не означає повне припинення військової допомоги Україні.

«Існує багато інших потужних варіантів та зусиль щодо ситуації в Україні зі зброєю… Президент також вказав на свої зобов’язання щодо ракет Patriot, що залишаються. Це не припинення нами допомоги Україні чи постачання зброї», — сказала речниця Держдепу Теммі Брюс.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про призупинення військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Відповідну заяву глава держави зробив у своєму вечірньому зверненні. Зеленський наголосив, що подальше надходження підтримки з боку США є критично важливим для оборони держави та захисту її громадян, а також відповідає національним інтересам України.

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