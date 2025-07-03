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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1762
Час на прочитання
2 хв

День ангела 3 липня: кого та як вітати з іменинами

3 липня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 3 липня, день ангела

Який сьогодні, 3 липня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 3 липня

3 липня 2025 року привітайте з іменинами Анатолія, Антона, Василя, Георгія, Івана, Костянтина, Марка, Михайла, Олександра, Родіона, Фому.

Анатолій — давньогрецьке походження, означає “житель Анатолії”. В дитинстві веселий. В дорослому віці стає терплячим.

Антон — латинське ім’я, перекладається як “вступати в бій”. В дитинстві мужній. В дорослому віці стає схильним до творчості.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “цар”. В дитинстві оптиміст. В дорослому віці стає життєлюбом.

Георгій — давньогрецьке походження, означає “землероб”. В дитинстві яскравий. В дорослому віці стає простим у спілкуванні.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як “постійний”. п

Марк — латинське походження, означає “молоток”. В дитинстві любить бути кумиром для батьків. В дорослому віці стає інтуїтивним.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається “хто як Бог”. В дитинстві справедливий. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві мужній. В дорослому віці стає однолюбом.

Родіон — давньогрецьке походження, означає “героїчний”. В дитинстві врівноважений. В дорослому віці стає відповідальним.

Фома — давньоврамейське ім’я, перекладається як “близнюк”. В дитинстві неквапливий. В дорослому віці стає сором’язливим.

День ангела 3 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 3 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 3 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від усіх негараздів, дарує спокій і радість у серці, а життя наповнюється світлом, теплом і щасливими моментами.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб ангел-хранитель був поруч у кожній хвилині життя, оберігав від біди і підтримував у будь-яких починаннях. Нехай душа завжди залишається чистою, а добрі справи повертаються сторицею.

***

Щиро вітаю з днем ангела! Нехай цей святий день принесе спокій, натхнення та віру в краще. Нехай твій ангел завжди веде правильним шляхом і дарує надію навіть у найскладніші моменти.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб небесний покровитель був твоїм вірним супутником, охороняв від негараздів і дарував сили для здійснення всіх мрій. Нехай у серці завжди панує мир і гармонія.

***

З днем ангела! Нехай світло ангела-хранителя освітлює твій життєвий шлях, допомагає долати труднощі і наповнює дні радістю і любов’ю. Бажаю здоров’я, щастя та добробуту у кожному кроці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1762
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