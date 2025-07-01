ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1433
Час на прочитання
1 хв

Спека в Україні: синоптики назвали дати, коли жаритиме

Погода в Україні в перших числах липня буде помірно літньою. Аномальна спека прийде від 3 липня з країн Західної Європи.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
До України суне спека

До України суне спека / © Associated Press

Перший тиждень липня в Україні розпочнеться свіжою та помірною погодою, однак вже від середини тижня очікується спека, яка торкнеться більшості областей.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Прогноз на найближчі дні

2 липня температурний фон поступово підвищиться: на заході та півдні країни очікується до +26…+29 градусів, у центральних та північних областях — близько +24…+27 градусів.

У північно-східних регіонах, на Донбасі та частково в центрі можливі короткочасні дощі, тоді як західна частина країни залишатиметься переважно сонячною.

3 липня прогнозується спека. У західних областях повітря прогріється до +30…+33 градусів.

У центрі країни температура сягатиме +27…+31 градуса, а на півдні — близько +30 градусів. На півночі та сході спека буде помірнішою — +25…+28 градусів, хоча на сході місцями можливі невеликі дощі.

4 липня спекотна хвиля досягне піку. У багатьох західних, південних і центральних областях температура підніметься до +32…+34 градусів. Найвищі показники зафіксують у Закарпатті, на Одещині та Миколаївщині. На сході також збережеться спекотна погода — до +29…+31 градуса.

Раніше повідомлялося, що Європі в стоїть аномально спекотна погода. Іспанія фіксує рекордні 46°C.

В Україні, за даними синоптиків, 3, 4 та 5 липня липня в більшості областей очікується спека, проте про якесь «аномальне» підвищення температури поки не йдеться.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1433
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie