Спека в Україні: синоптики назвали дати, коли жаритиме

До України суне спека / © Associated Press

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Перший тиждень липня в Україні розпочнеться свіжою та помірною погодою, однак вже від середини тижня очікується спека, яка торкнеться більшості областей.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Прогноз на найближчі дні

2 липня температурний фон поступово підвищиться: на заході та півдні країни очікується до +26…+29 градусів, у центральних та північних областях — близько +24…+27 градусів.

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У північно-східних регіонах, на Донбасі та частково в центрі можливі короткочасні дощі, тоді як західна частина країни залишатиметься переважно сонячною.

3 липня прогнозується спека. У західних областях повітря прогріється до +30…+33 градусів.

У центрі країни температура сягатиме +27…+31 градуса, а на півдні — близько +30 градусів. На півночі та сході спека буде помірнішою — +25…+28 градусів, хоча на сході місцями можливі невеликі дощі.

4 липня спекотна хвиля досягне піку. У багатьох західних, південних і центральних областях температура підніметься до +32…+34 градусів. Найвищі показники зафіксують у Закарпатті, на Одещині та Миколаївщині. На сході також збережеться спекотна погода — до +29…+31 градуса.

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Раніше повідомлялося, що Європі в стоїть аномально спекотна погода. Іспанія фіксує рекордні 46°C.

В Україні, за даними синоптиків, 3, 4 та 5 липня липня в більшості областей очікується спека, проте про якесь «аномальне» підвищення температури поки не йдеться.