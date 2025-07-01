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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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В Україні загинув британський дронар-віртуоз: що про нього відомо

Війна в Україні забрала життя ще одного іноземного добровольця.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Бен «Буджі» Берджесс

Бен «Буджі» Берджесс / © dailymail.co.uk

В Україні під час бойових дій на Сумщині загинув британський доброволець Бенджамін «Буджі» Берджесс, якого вважали одним з найкращих пілотів бойових дронів.

Про це пише Daily Mail.

33-річний Бенджамін Берджесс із міста Портсмут у Великій Британії був колишнім військовим британської армії, який добровільно приєднався до Збройних сил України після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. За словами його побратимів, Бен провів на передовій понад три роки, виявляючи неабиякі навички в роботі з безпілотними літальними апаратами, які сьогодні відіграють ключову роль у сучасних бойових діях.

За інформацією, оприлюдненою виданням Kyiv Post, Бен був убитий 20 червня в районі селища Андріївка на території Сумської області. Його труну накрили державними прапорами Великої Британії та України. На церемонії прощання побратими тримали в руках його фотографії, а також лунали слова національного гімну України. Серед присутніх було близько сорока осіб — родичі, друзі, військові, які служили поруч із Беном.

Один із британських добровольців, відомий під позивним «Азраель», який служить у 78-му окремому десантно-штурмовому полку ЗСУ, розповів про бойовий шлях Бена.

Спочатку він воював у Запоріжжі, працював у медичних евакуаційних підрозділах на Донеччині, а потім став пілотом дронів першої особи (FPV), що швидко стало його пристрастю і головною спеціалізацією. «Він був одним з найкращих пілотів, яких ми мали», — наголосив «Азраель». За його словами, Бен прийшов до України, бо щиро вірив у її свободу і готовий був боротися за неї до останнього подиху.

Берджесс залишив по собі глибокий слід серед товаришів — він був не лише воїном, а й другом, братом для багатьох. Хоча Бен був неодружений, у нього була дівчина, яка живе в Одесі. «Він залишив після себе спадок дружби та відданості», — додав побратим.

На Майдані Незалежності в Києві з’явилися надписи, що висловлюють повагу та подяку загиблому: «Дякуємо за захист… Любимо тебе, брате, доки не зустрінемося знову… Бен був справжнім козаком… Назавжди в моїй пам’яті, серці й душі». Ці слова відображають глибоке співчуття та шану, яку висловлюють українці на адресу іноземного добровольця, який став одним із символів боротьби за свободу.

Російські джерела раніше заявляли про ліквідацію Бена, і ця інформація підтвердилася після його смерті на фронті. Його загибель стала значною втратою не тільки для українських військових, а й для всіх, хто підтримує Україну в її боротьбі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Ізюмом загинув британський сапер, який розміновував території після російської окупації.

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