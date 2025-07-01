В Украине погиб британский дронщик-виртуоз: что о нем известно

Бен "Буджи" Берджесс / © dailymail.co.uk

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В Украине во время боевых действий в Сумской области погиб британский доброволец Бенджамин «Буджи» Берджесс, которого считали одним из лучших пилотов боевых дронов.

Об этом пишет Daily Mail.

33-летний Бенджамин Берджесс из города Портсмут в Великобритании был бывшим военным британской армии, который добровольно присоединился к Вооруженным Силам Украины после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. По словам его собратьев, Бен провел на передовой более трех лет, проявляя незаурядные навыки в работе с беспилотными летательными аппаратами, которые сегодня играют ключевую роль в современных боевых действиях.

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По информации, обнародованной изданием Kyiv Post, Бен был убит 20 июня в районе поселка Андреевка на территории Сумской области. Его гроб накрыли государственными флагами Великобритании и Украины. На церемонии прощания побратимы держали в руках его фотографии, а также звучали слова национального гимна Украины. Среди присутствующих было около сорока человек — родственники, друзья, военные, которые служили рядом с Беном.

Один из британских добровольцев, известный под позывным «Азраэль», который служит в 78-м отдельном десантно-штурмовом полку ВСУ, рассказал о боевом пути Бена.

Сначала он воевал в Запорожье, работал в медицинских эвакуационных подразделениях в Донецкой области, а затем стал пилотом дронов первого лица (FPV), что быстро стало его страстью и главной специализацией. «Он был одним из лучших пилотов, которых мы имели», — отметил «Азраэль». По его словам, Бен пришел в Украину, потому что искренне верил в ее свободу и готов был бороться за нее до последнего вздоха.

Берджесс оставил после себя глубокий след среди товарищей — он был не только воином, но и другом, братом для многих. Хотя Бен был холост, у него была девушка, которая живет в Одессе. «Он оставил после себя наследство дружбы и преданности», — добавил побратим.

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На Майдане Независимости в Киеве появились надписи, выражающие уважение и благодарность погибшему: «Спасибо за защиту… Любим тебя, брат, пока не встретимся снова… Бен был настоящим казаком… Навсегда в моей памяти, сердце и душе». Эти слова отражают глубокое сочувствие и уважение, которое выражают украинцы в адрес иностранного добровольца, который стал одним из символов борьбы за свободу.

Российские источники ранее заявляли о ликвидации Бена, и эта информация подтвердилась после его смерти на фронте. Его гибель стала значительной потерей не только для украинских военных, но и для всех, кто поддерживает Украину в ее борьбе.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Изюмом погиб британский сапер, который разминировал территории после российской оккупации.