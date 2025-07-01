Жара в Украине: синоптики назвали даты, когда будет жарить

В Украину сунет жара / © Associated Press

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Первая неделя июля в Украине начнется свежей и умеренной погодой, однако уже со середины недели ожидается жара, которая коснется большинства областей.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Прогноз на ближайшие дни

2 июля температурный фон постепенно повысится: на западе и юге страны ожидается до +26…+29 градусов, в центральных и северных областях — около +24…+27 градусов.

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В северо-восточных регионах, на Донбассе и частично в центре возможны кратковременные дожди, тогда как западная часть страны будет оставаться преимущественно солнечной.

3 июля прогнозируется жара. В западных областях воздух прогреется до +30…+33 градусов.

В центре страны температура будет достигать +27…+31 градуса, а на юге — около +30 градусов. На севере и востоке жара будет более умеренной — +25…+28 градусов, хотя на востоке местами возможны небольшие дожди.

4 июля жаркая волна достигнет пика. Во многих западных, южных и центральных областях температура поднимется до +32…+34 градуса. Самые высокие показатели зафиксируют в Закарпатье, Одесской и Николаевской областях. На востоке также сохранится жаркая погода — до +29…+31 градуса.

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Ранее сообщалось, что Европе стоит аномально жаркая погода. Испания фиксирует рекордные 46°C.

В Украине, по данным синоптиков, 3, 4 и 5 июля июля в большинстве областей ожидается жара, однако о каком-то «аномальном» повышении температуры пока речь не идет.