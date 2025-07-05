Зарплати в Україні стрімко зростають: кому платять найбільше

Українці почали отримувати більше / © УНІАН

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У першому кварталі 2025 року середня заробітна плата в Україні зросла на 24,1% і становила 23 460 гривень.

Про це йдеться у звіті Мінекономіки «Моніторинг основних подій в економіці України-2025».

«У першому кварталі 2025 року середня зарплата штатного працівника становила 23 460 гривень, що на 24,1% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року», — йдеться у повідомленні.

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Водночас окремі галузі показали особливо високе зростання доходів.

Зокрема, у сільському, лісовому та рибному господарстві зарплати збільшилися на 42,7%, у будівництві — на 35,3%, а в інформаційно-телекомунікаційному секторі — на 32,6%. Попри такі темпи зростання, найвищий рівень оплати праці, як і раніше, зберігається у сферах інформаційних технологій, фінансів, страхування, а також у професійній та науково-технічній діяльності.

У Міністерстві економіки наголошують, що основною причиною зростання заробітних плат стала гостра конкуренція за кваліфікованих працівників.

Це пов’язано з низкою факторів:

По-перше, значна частина працездатного населення, як і раніше, перебуває за кордоном.

По-друге, триває мобілізація до лав Збройних сил України, що додатково скорочує доступну робочу силу.

По-третє, підприємства, які продовжують роботу в Україні, змушені оптимізувати персонал і збільшувати навантаження на співробітників, компенсуючи це підвищенням заробітної плати.

Нагадаємо, від початку року у Верховій Раді зареєстрували кілька законопроєктів, які передбачають підвищення мінімалки 2025 року. Проте вірогідність того, що ці документи буде схвалено, не надто висока.

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Згідно з законом «Про Державний бюджет України на 2025 рік», мінімальна заробітна плата (МЗП) від 1 січня 2025 року залишилася на рівні 8 000 грн.

Раніше повідомлялося, що середня заробітна плата 2025 року зросте до 25 732 грн, що на 18,4% більше, ніж торік. Такий прогноз Кабміну. Проте з урахуванням прогнозованої інфляції на рівні 12,4% реальне зростання становитиме лише 6,5%. Найбільше підвищення зарплат очікується у переробній промисловості та на середніх підприємствах.