Москва / © Associated Press

Реклама

В Украине российская армия зашла в тупик, а потери растут каждый день. У Владимира Путина нет выхода из этой войны, кроме как искать поддержки.

Об этом говорится в сообщении ГУР.

«На фоне значительных боевых потерь и постепенного истощения ресурсов, российское военно-политическое руководство ищет возможности для продолжения агрессивной войны против Украины. Кремль прорабатывает возможность вовлечения в войну так называемых партнеров под видом реализации гуманитарных проектов в приграничных с Украиной российских областях. Очередная страна, которую Россия пытается втянуть в войну, — Лаос», — говорится в сообщении ведомства.

Реклама

По данным ГУР, в настоящее время Кремль организует привлечение сводного отряда инженерных войск Народной армии Лаоса к разминированию территорий Курской области РФ.

«Учитывая значительную зависимость от внешней помощи, руководство Лаоса на начальном этапе выражает готовность отправить в Россию до 50 „военнослужащих-саперов“ и способствовать разминированию Курщины. Кроме того, Лаос оказывает безвозмездную помощь РФ путем проведения реабилитационных мероприятий для раненых военнослужащих РФ, принимавших участие в боевых действиях против Украины», — добавили в ГУР.

Напомним, Российская Федерация не скрывает намерений еще больше активизировать военное сотрудничество с Северной Кореей. КНДР может и дальше поставлять России все больше ресурсов для ведения войны против Украины.

В течение прошлого года РФ, по данным доклада Многосторонней мониторинговой группы ООН по санкциям, получила от Северной Кореи до 9 миллионов артиллерийских боеприпасов, включая патроны калибров 122 мм и 152 мм, а также около 100 единиц баллистических ракет.

Реклама

В ответ Россия предоставила КНДР разные виды военных систем: в частности, зенитные ракетные комплексы ближнего действия, оборудование для радиоэлектронной борьбы, а также как минимум одну систему ЗРК «Панцирь».

Эксперты предполагают, что через 4-6 лет Россия может потерять способность самостоятельно вести полномасштабную войну против Украины.