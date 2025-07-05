Москва / © Associated Press

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В Україні російська армія зайшла в глухий кут, а втрати зростають щодня. У Володимира Путіна немає виходу із цієї війни, окрім як шукати підтримки.

Про це йдеться у повідомленні ГУР.

«На тлі значних бойових втрат та поступового виснаження ресурсів російське військово-політичне керівництво шукає можливості для продовження агресивної війни проти України. Кремль опрацьовує можливість втягнення у війну так званих партнерів під виглядом реалізації гуманітарних проєктів у прикордонних з Україною російських областях. Чергова країна, яку Росія намагається втягнути у війну, — Лаос», — йдеться у повідомленніі відомства.

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За даними ГУР, наразі Кремль організовує залучення зведеного загону інженерних військ Народної армії Лаосу до розмінування територій Курської області РФ.

«Враховуючи значну залежність від зовнішньої допомоги, керівництво Лаосу на початковому етапі висловлює готовність відправити до Росії до 50 „військовослужбовців-саперів“ і сприяти розмінуванню курщини. Крім цього, Лаос надає безоплатну допомогу РФ шляхом проведення реабілітаційних заходів для поранених військовослужбовців РФ, які брали участь у бойових діях проти України», — додали у ГУР.

Нагадаємо, Російська Федерація не приховує намірів ще більше активізувати військову співпрацю з Північною Кореєю. КНДР може й надалі постачати Росії дедалі більше ресурсів для ведення війни проти України.

Упродовж минулого року РФ, за даними доповіді Багатосторонньої моніторингової групи ООН із питань санкцій, отримала від Північної Кореї до 9 мільйонів артилерійських боєприпасів, включно з набоями калібрів 122 мм та 152 мм, а також близько 100 одиниць балістичних ракет.

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У відповідь Росія надала КНДР різні види військових систем: зокрема, зенітні ракетні комплекси ближньої дії, обладнання для радіоелектронної боротьби, а також, як мінімум, одну систему ЗРК «Панцир».

Експерти припускають, що за 4-6 років Росія може втратити здатність самостійно вести повномасштабну війну проти України. Наразі ж основну загрозу становить підтримка Москви з боку іноземних держав.