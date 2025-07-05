Мелоні поговорила з Трампом про зброю Україні: що він їй сказав

Мелоні і Трамп / © Associated Press

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Сполучені Штати переглянули своє рішення щодо поставок озброєння Україні.

Про це розповіла премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, передає La Repubblica.

«Неправда, що Сполучені Штати припинили постачання зброї та підтримки Україні, вони переглянули своє рішення щодо постачання конкретних компонентів, зокрема зенітної зброї. Звичайно, це актуальний факт, але він дуже відрізняється від повного відсторонення Америки, про яке говорили», — зазначає Джорджа Мелоні.

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Вона розповіла, що обговорювала з Дональдом Трампом питання поставок американської зброї Україні.

«Я сама сьогодні (у пʼятницю. — Ред.) розмовляла з президентом Дональдом Трампом, з яким обговорила це питання. Я сподіваюся на позитивний розвиток подій у цьому питання», — сказала Мелоні.

Також Мелоні заявила, що Захід не може чекати доброї волі Путіна, тому потрібно продовжити підтримку України і посилити санкції проти РФ.

Нагадаємо, що США призупинили постачання Україні партії ракет і боєприпасів. Чим це загрожує Україні, йдеться у статті ТСН.ua.

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Проте, за інформацією Reuters, після розмови із президентом Зеленським, Трамп пообіцяв переглянути зупинені постачання Patriot та інших ключових систем ППО.