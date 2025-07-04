Дипломатична бездарність: як Трамп провалив переговори з Путіним

Президент США Дональд Трамп веде найнеефективніші в історії мирні перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним

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Якби не жорстокі наслідки, зухвалість кремлівського диктатора Володимира Путіна могла б навіть "викликати певне захоплення". Однак, відразу після розмови з президентом США Дональдом Трампом, він розпочав найбільший повітряний напад на Києва, атакувавши столицю України 550 дронами-камікадзе та балістичними ракетами, що свідчить про відсутність реального впливу Трампа на Путіна.

Про це пише The Telegraph.

Припинення постачання ППО та відсутність санкцій

Путін вчинив цей злочин, оскільки він абсолютно впевнений, що Трамп не вимагатиме жодної "плати" за це. Президент США, можливо, напише гнівний допис у соціальних мережах, але Путін, очевидно, переконаний, що нічого більшого не станеться. Трагічно, але Трамп дав йому всі підстави так вважати, йдеться у публікації.

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У вівторок, 1 липня, Америка припинила постачання Україні ракет для систем ППО Patriot, призначених для збивання російської балістики. Деякі з цих життєво важливих оборонних систем вже були відправлені через Атлантику до Польщі для подальшого транзиту в Україну, але, схоже, їх просто повернуть назад.

Цим надзвичайним рішенням Дональд Трамп фактично повідомив Путіну, що Америка готова залишити Київ беззахисним перед російськими повітряними атаками. Путін відреагував абсолютно логічно і віддав наказ здійснити наймасштабніший напад. Затримуючи постачання ракет для Patriot, Трамп дав Путіну найяскравіше "зелене світло", яке тільки можна уявити.

Кремль також помітив, що Трамп не запровадив жодних нових санкцій США проти Росії з моменту свого повернення до Білого дому. Всі санкційні режими є вразливими до обходу: єдина відповідь – оновлювати та розширювати обмеження, блокувати лазівки, як це часто роблять Велика Британія та ЄС. Не запроваджуючи нових санкцій, Трамп дозволяє чинним обмеженням "в'янути на корені" і надсилає Путіну ще один сигнал — роби все, що забажаєш.

Невиконані обіцянки та ймовірні сценарії

Велика іронія полягає в тому, що законопроєкт про санкції, який дійсно міг би розгромити російську економіку, готовий до розгляду в Сенаті та має переважну двопартійну підтримку. Цей проєкт обмежувальних заходів, запропонований сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блументалем, передбачає 500% тарифи США на товари будь-якої країни, що наважиться купувати російську нафту або газ. Він може бути ухвалений, щойно президент дасть дозвіл.

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Однак немає жодних ознак того, що Трамп дозволить цьому відбутися. Він лише періодично погрожує і гучно виступає.

Так 28 травня президент заявляв, що "протягом двох тижнів" він дізнається, чи Путін "водить США за ніс". Минуло вже п'ять тижнів, і все, що зробив Трамп, — це позбавив Україну життєво важливих засобів захисту. Путін, очевидно, дійшов висновку, що законопроєкт про санкції ніколи не буде ухвалений, незалежно від його дій.

Видання зазначає, що тепер, імовірно, події розгортатимуться за один з двох сценаріїв, обидва з яких виправдовують зухвалість Путіна.

"Трамп може вести найнезграбніший і найнекомпетентніший мирний процес в історії, заснований на проханні до Путіна відступити, інакше Америка перестане допомагати його ворогові. Що це за переговорна позиція? Або ж Трамп вважає, що єдиний шлях до миру — це якнайшвидша повна поразка та завоювання України Росією", – підсумувало видання.

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Нагадаємо, Трамп заграє з Путіним та не може визначитися з Україною. Цей дисбаланс не просто відображає зміну політики США — він сигналізує про фундаментальні зміни у тому, як Вашингтон обирає стратегічних партнерів та яку роль хоче грати на світовій арені.