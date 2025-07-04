Дипломатическая бездарность: как Трамп провалил переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп ведет самые неэффективные в истории мирные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным

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Если бы не жестокие последствия, дерзость кремлевского диктатора Владимира Путина могла бы даже "вызвать определенный восторг". Однако сразу после разговора с президентом США Дональдом Трампом он начал самое большое воздушное нападение на Киева, атаковав столицу Украины 550 дронами-камикадзе и баллистическими ракетами, что свидетельствует об отсутствии реального влияния Трампа на Путина.

Об этом пишет The Telegraph.

Прекращение поставок ПВО и отсутствие санкций

Путин совершил это преступление, поскольку он абсолютно уверен, что Трамп не потребует никакой "платы" за это. Президент США, возможно, напишет гневное сообщение в социальных сетях, но Путин, очевидно, убежден, что ничего большего не произойдет. Трагически, но Трамп дал ему все основания так полагать, говорится в публикации.

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Во вторник, 1 июля, Америка прекратила поставки Украине ракет для систем ПВО Patriot, предназначенных для сбивания российской баллистики.

Этим чрезвычайным решением Дональд Трамп фактически уведомил Путина, что Америка готова оставить Киев беззащитным перед российскими воздушными атаками. Путин отреагировал совершенно логично и отдал приказ совершить самое масштабное нападение. Задерживая поставки ракет для Patriot, Трамп дал Путину самый яркий "зеленый свет", который только можно представить.

Кремль также заметил, что Трамп не ввел никакие новые санкции США против России с момента своего возвращения в Белый дом. Все санкционные режимы уязвимы к обходу: единственный ответ – обновлять и расширять ограничения, блокировать лазейки, как это часто делают Великобритания и ЕС. Не вводя новые санкции, Трамп позволяет действующим ограничениям "увядать на корню" и посылает Путину еще один сигнал — делай все, что пожелаешь.

Невыполненные обещания и возможные сценарии

Большая ирония заключается в том, что законопроект о санкциях, который действительно мог бы разгромить российскую экономику, готов к рассмотрению в Сенате и имеет преимущественную двухпартийную поддержку. Этот проект ограничительных мер, предложенный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блументалем, предусматривает 500% тарифы США на товары любой страны, что решится покупать российскую нефть или газ. Он может быть принят, как только президент даст разрешение.

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Однако нет никаких признаков того, что Трамп позволит этому произойти. Он лишь периодически грозится и громко выступает.

Так 28 мая президент заявлял, что "в течение двух недель" он узнает, проходит ли Путин США за нос. Прошло уже пять недель, и все, что сделал Трамп, — это лишил Украину жизненно важных средств защиты.

Издание отмечает, что теперь, вероятно, события будут разворачиваться по одному из двух сценариев, оба из которых оправдывают дерзость Путина.

"Трамп может вести самый неуклюжий и некомпетентный мирный процесс в истории, основанный на просьбе к Путину отступить, иначе Америка перестанет помогать его врагу. Что это за переговорная позиция? Или Трамп считает, что единственный путь к миру — это скорейшее полное поражение и завоевание Украины".

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Напомним, Трамп заиграет с Путиным и не может определиться с Украиной. Этот дисбаланс не просто отражает изменение политики США — сигнализирует о фундаментальных изменениях в том, как Вашингтон выбирает стратегических партнеров и какую роль хочет играть на мировой арене.