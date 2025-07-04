Как легко справиться со стрессом: научное открытие

Душ / © www.freepik.com/free-photo

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Новые исследования и мнения экспертов доказывают, что холодный душ с утра имеет значительную пользу не только для тела, но и для психического здоровья. Регулярное принятие холодного душа активизирует симпатическую нервную систему, отвечающую за реакции на стрессовые ситуации.

Об этом сообщает Spicer.Club.

Врач-психиатр из Гарвардской медицинской школы Ашвини Надкарны объясняет, что холод стимулирует нервные рецепторы на коже, посылающие импульсы в мозг, повышая уровень внимания и тонус организма. Коллега Надкарны, Аманда В. Портер из Цинциннати добавляет, что холодный душ также уменьшает тревожность и улучшает когнитивные функции.

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Кардиолог Ольга Молчанова из Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины подчеркивает, что холодный душ помогает бороться со стрессом, способствует укреплению иммунитета и улучшает кровообращение. По ее словам, регулярное закаливание холодной водой повышает эластичность сосудов, что предотвращает гипертонию.

Чтобы адаптироваться к холодному душу, врачи рекомендуют постепенное закаливание начиная с обливания ног и постепенно переходя к полному душу. Кроме пользы для здоровья такая привычка формирует силу воли и готовит к жизненным трудностям.

Таким образом, холодный душ это не только способ освежиться, но и эффективный инструмент для улучшения здоровья и повышения жизненного тонуса.

Напомним, ранее мы писали, можно ли заменить гель для душа шампунем. Ответ не так прост, как кажется на первый взгляд.

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