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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Путин разочаровал Трампа окончательно — диктатор не хочет мира

Президент США говорит, что диктатор не изменил своих целей в войне против Украины.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован телефонным разговором с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку непохоже, что глава Кремля намерен остановить войну против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

«Я очень разочарован разговором с президентом Путиным… Я просто говорю: не думаю, что он хочет остановиться, и это очень плохо», — сказал Трамп.

Президент США подтвердил, что 4 июля планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, разговор будет утром (вторая половина дня по киевскому времени). Точное время он не сказал.

Напомним, Трамп заявил, что его телефонный разговор с Путиным не принес результата, и он «недоволен» ситуацией в Украине.

«Я вообще не достиг ни одного прогресса с ним», — сказал Трамп журналистам после разговора 3 июля.

Как сообщили в Кремле, Путин во время звонка заявил, что «Россия достигнет своих целей» в Украине и не откажется от них, несмотря на надежду Белого дома на прекращение огня.

Издание The Wall Street Journal пишет, что российский диктатор в телефонном разговоре с Трампом дал понять, что он не собирается внимать призывам президента США прекратить войну и его цели остаются такими же, как и в начале вторжения.

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