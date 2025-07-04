Дональд Трамп / © Associated Press

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Трое сенаторов — Джин Шахин, Элизабет Уоррен и Крис Кунс — объявили о начале расследования действий администрации Дональда Трампа, которая в течение более пяти месяцев не вводила новых санкций против России из-за ее войны против Украины. Все три сенатора представляют Демократическую партию.

Об этом пишет The Hill.

«Вместо того чтобы использовать доступные рычаги давления на агрессора, президент Трамп не делает ничего. Мы будем расследовать эту упущенную возможность приблизить конец войны», — заявили сенаторы.

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Отмечается, что с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе США не ввели никаких новых санкций в отношении РФ — в некоторых случаях даже ослабили ограничения. Для сравнения, при президентстве Джо Байдена Вашингтон ввел более 6200 санкций против связанных с Москвой структур — в среднем более 170 ежемесячно.

В Сенате все больше популярности набирает мысль, что такое бездействие позволяет Владимиру Путину продолжать войну и даже усиливать эскалацию.

«Американцы должны спросить, почему обещающий закончить войну президент позволяет агрессору действовать безнаказанно», — отметили они.

Напомним, 18 мая в интервью CBC News госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Америка предположительно введет новые санкции против России, если мира в Украине не достигнут. В частности, инициированные Грэмом 500-процентные тарифы на импорт из стран, покупающих российские энергоносители. Госсекретарь сообщал, что законопроект поддерживает уже 77 сенаторов, и если их количество вырастет до 80, это позволит Сенату США ввести ограничения самостоятельно, в обход Белого дома.

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Газета The Wall Street Journal писала, что администрация Трампа давит на Сенат, чтобы смягчить законопроект о санкциях против России.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решающим фактором в прекращении войны России против Украины может стать политическая воля западных лидеров, в частности, Дональда Трампа.