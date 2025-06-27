Зеленский ввел в действие санкции против производителей российских "Шахедов"

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 87 субъектов, которые имеют отношение к производству и поставке компонентов для дронов-камикадзе «Shahed».

Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса Президента Украины.

В список попали 52 физических лица — граждане Российской Федерации — и 35 юридических лиц: 34 из России и одно из Китая.

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Под санкции попали компании и их руководители, которые сотрудничают с предприятиями особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга», поставляющими комплектующие, оборудование и материалы для производства «Shahed». Также ограничения касаются поставщиков станков и промышленного оборудования для российского военно-промышленного комплекса.

Напомним, Европейский Союз пообещал «жесткие и болезненные» санкции против РФ.