Дональд Трамп / © Associated Press

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Троє сенаторів — Джин Шахін, Елізабет Воррен та Кріс Кунс — оголосили про початок розслідування дій адміністрації Дональда Трампа, яка протягом більш ніж п’яти місяців не запроваджувала нових санкцій проти Росії через її війну проти України. Усі три сенатори представляють Демократичну партію.

Про це пише The Hill.

«Замість того, щоб використовувати доступні важелі тиску на агресора, президент Трамп не робить нічого. Ми розслідуватимемо цю втрачену можливість наблизити кінець війни», — заявили сенатори.

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Зазначається, що від моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні США не запровадили жодних нових санкцій щодо РФ — у деяких випадках навіть послабили обмеження. Для порівняння, за президентства Джо Байдена Вашингтон запровадив понад 6 200 санкцій проти пов’язаних із Москвою структур — у середньому понад 170 щомісяця.

У Сенаті все більше популярності набирає думка, що така бездіяльність дозволяє Володимиру Путіну продовжувати війну та навіть посилювати ескалацію.

«Американці мають запитати, чому президент, який обіцяє закінчити війну, дозволяє агресорові діяти безкарно», — зазначили вони.

Нагадаємо, 18 травня в інтерв’ю CBC News держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Америка, імовірно, запровадить нові санкції проти Росії, якщо миру в Україні не досягнуть. Зокрема, ініційовані Гремом 500-відсоткові тарифи на імпорт із країн, які купують російські енергоносії. Держсекретар повідомляв, що законопроєкт підтримує вже 77 сенаторів, і якщо їхня кількість зросте до 80, це дасть можливість Сенату США ввести обмеження самостійно, в обхід Білого дому.

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Газета The Wall Street Journal писала, що адміністрація Трампа тисне на Сенат, щоб пом’якшити законопроєкт щодо санкцій проти Росії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вирішальним чинником у припиненні війни Росії проти України може стати політична воля західних лідерів, зокрема Дональда Трампа.