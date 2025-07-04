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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Путін розчарував Трампа остаточно — диктатор не хоче миру

Президент США каже, що диктатор не змінив свої цілі у війні проти України.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований телефонною розмовою з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки не схоже, що глава Кремля має намір зупинити війну проти України.

Про це повідомляє Reuters.

«Я дуже розчарований розмовою, яку мав з президентом Путіним… Я просто кажу: не думаю, що він хоче зупинитися, і це дуже погано», — сказав Трамп.

Президент США також підтвердив, що 4 липня планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

З його слів, розмова буде вранці (друга половина дня за київським часом). Точний час він не сказав.

Нагадаємо, Трамп заявив, що його телефонна розмова з Путіним не принесла результату, і він «невдоволений» ситуацією в Україні.

«Я взагалі не досягнув жодного прогресу з ним», — сказав Трамп журналістам після розмови 3 липня.

Як повідомили в Кремлі, Путін під час дзвінка заявив, що «Росія досягне своїх цілей» в Україні і не відмовиться від них, попри сподівання Білого дому на припинення вогню.

Видання The Wall Street Journal пише, що російський диктатор у телефонній розмові з Трампом дав зрозуміти, що він не збирається дослухатися до закликів президента США припинити війну і його цілі залишаються такими ж, як і на початку вторгнення.

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