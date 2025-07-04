Трамп зізнався, що під час спілкування з Путіним не досяг жодного прогресу

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп підтвердив, що обговорив з російським диктатором Володимиром Путіним питання війни РФ проти України, зауваживши, що при цьому не досяг жодного прогресу.

Про це Дональд Трамп сказав журналістам на авіабазі Ендрюс перед вильотом до штату Айова, пише Укрінформ.

«Ми мали телефонну розмову. Це була досить довга розмова. Ми говорили про багато речей, зокрема про Іран, а також, як ви знаєте, про війну (Росії – ред.) з Україною. І я цим не задоволений»,- відповів він на прохання прокоментувати спілкування з Путіним.

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На запитання журналістів, чи було досягнуто прогресу у спілкуванні, президент США зауважив: «Ні, сьогодні з ним взагалі я не досяг жодного прогресу».

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія нібито не вимагає капітуляції України, але чекає на визнання «реалій», що склалися на фронті.