У США ухвалили закон, через який посварилися Маск і Трамп

Спікер Палати представників Майк Джонсон підписав закон Трампа / © Associated Press

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Палата представників США остаточно ухвалила «великий прекрасний» законопроєкт, поданий президентом Дональдом Трампом. Саме його колишній соратник американського лідера, мільярдер Ілон Маск назвав «огидною мерзотою», розпочавши з Трампом запеклу війну в соцмережах, що закінчилася розривом стосунків.

Про це повідомляє Reuters.

Закон серед іншого передбачає підвищення видатків на безпеку кордонів та армію, продовження податкових пільг та підвищення стелі держборгу до 4 трлн доларів. Його було ухвалено мінімальною більшістю голосів — 218 із 435 конгресменів.

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Спікер Палати представників Майк Джонсон підписав законопроєкт одразу після його ухвалення Палатою представників. Тепер його повинен підписати президент США, але оскільки його виніс на обговорення сам Трамп, останній крок сприймається як формальність.

Білий дім повідомив, що Дональд Трамп підпише свій закон увечері у День незалежності США 4 липня.

Ініціатива Трампа отримала багато критики як серед демократів, так і серед республіканців у США.

Один із найактивніших противників цього закону — мільярдер Ілон Маск, який стверджує, що закон Трампа зажене населення країни в боргову яму. Критика Маском закону призвела до обміну образами між ним та Трампом.

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Нагадаємо, що конфлікт почався з того, що Ілон Маск публічно розкритикував податково-бюджетний закон Трампа, назвавши його «огидною мерзотою», яка «збільшить дефіцит до 2,5 трлн дол». У відповідь президент США назвав бізнесмена «божевільним».