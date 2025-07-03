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У Києві посилять боротьбу з "гонщиками" під час тривог
Столицю продовжують тероризувати «гонщики» на мотоциклах та авто з гучним вихлопом. Міська влада обіцяє посилити контроль та шукати рішення цієї проблеми.
Київ вчергове переживає затяжну повітряну тривогу через атаку російських безпілотників. Проте, попри небезпеку, столицю продовжують тероризувати «гонщики» на мотоциклах та авто з гучним вихлопом, створюючи додатковий дискомфорт для мешканців.
Про це повідомили у КМВА.
«До декого все ще тяжко доходить, що ми живемо в країні у війні. І що потрібно поважати тих, хто поруч», — йдеться у повідомленні.
З огляду на ситуацію, влада обіцяє посилити контроль та прискорити пошук рішень цієї проблеми на інших рівнях, щоб боротися з порушниками тиші відповідними методами.
Нагадаємо, ветерану, захисникові «Азовсталі» Руслану Сербову, який втратив на війні ногу і носить протез, не дозволили складати іспит із водіння мотоциклом у Сервісному центрі МВС.