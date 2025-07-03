У Києві посилять боротьбу з "гонщиками" під час тривог

У Києві боротимуться з гонщиками на мотоциклах

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Київ вчергове переживає затяжну повітряну тривогу через атаку російських безпілотників. Проте, попри небезпеку, столицю продовжують тероризувати «гонщики» на мотоциклах та авто з гучним вихлопом, створюючи додатковий дискомфорт для мешканців.

Про це повідомили у КМВА.

«До декого все ще тяжко доходить, що ми живемо в країні у війні. І що потрібно поважати тих, хто поруч», — йдеться у повідомленні.

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З огляду на ситуацію, влада обіцяє посилити контроль та прискорити пошук рішень цієї проблеми на інших рівнях, щоб боротися з порушниками тиші відповідними методами.

Нагадаємо, ветерану, захисникові «Азовсталі» Руслану Сербову, який втратив на війні ногу і носить протез, не дозволили складати іспит із водіння мотоциклом у Сервісному центрі МВС.