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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
3351
Час на прочитання
2 хв

Фронт може посипатися в один момент: Чмут попередив про небезпеку

Тарас Чмут зауважив, що «повномасштабка» почалася в один момент, тому він не виключає, що фронт може посипатися так само, адже люди у війську втомилися.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Тарас Чмут

Тарас Чмут / © ТСН.ua

Після припинення постачань озброєння від США Україна може, як і раніше, триматися достатньо довго, але водночас є загроза, що фронт може «посипатися».

Про це заявив керівник благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут в інтерв’ю каналу «Мілітарний».

«Я не знаю, скільки, якщо коротка відповідь. Але насправді все доволі сумно й погано. Бо це не стосується тільки Сполучених Штатів, які, очевидно, зараз мають трохи дивну позицію — більш проросійську, аніж проукраїнську», — каже Чмут.

Волонтер зауважує, що «на характері» Сили оборони можуть «багато всього, але не все».

«І цей ресурс, він вичерпується. Люди у військах виснажилися, вони втомилися. Системних змін мало або недостатньо у країні. Ресурс, очевидно, менший, ніж росіян. І скільки можемо триматися — та ще довго. Але скільки — неясно», — каже Чмут.

Він не виключає, що раптово в один момент усе може «посипатися» і будуть прориви ворога на 30–50 кілометрів.

«Бо повномасштабка почалася в один момент. Ввечері ще було мирне місто Київ, а зранку велика війна. Фронт може посипатися так само. Сьогодні ми говоримо, що тримаємо рубежі оборони, а завтра у нас прорив у смузі бригади на 30–50 кілометрів. І ми цю дірку якось закриваємо», — припускає очільник «Повернись живим».

Чмут визнає, що ніхто точно не скаже, скільки може протриматися Україна без допомоги США, бо це сукупість різних факторів — як внутрішніх, так і зовнішніх.

Якого озброєння найбільше бракуватиме Україні

За словами Чмута, це очевидна відповідь — Patriot. Адже Patriot — супер дефіцитний продукт і надзвичайно дорогий. Його важко купити або продати, а витрачається він швидко і виробляється довго.

«І це великий дефіцит. Це велика слабкість. Причому ракети РАС-3, тобто ті, що можуть перехоплювати більш-менш балістику — з цим прямо дуже важко. Бо якщо РАС-2 ще десь можна „виловлювати, то тут прямо геть важко“, — зазначив волонтер.

А балістика — хороша активна зброя. І у росіян її багато. Крім того, є ще північнокорейські ракети, нагадав Чмут.

Нагадаємо, що США призупиняють постачання Україні партії ракет і боєприпасів. Чим це загрожує Україні, йдеться у статті ТСН.ua.

Український дипломат Валерій Чалий назвав три важливі кроки, які має здійснити Київ у відповідь на припинення допомоги.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3351
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