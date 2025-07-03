США припиняють постачати Україні ракети для ППО: Берлінська окреслила наслідки

ППО / © ТСН.ua

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США призупиняють військову допомогу Україні, зокрема — постачання ракет для ППО. Є три потенційні наслідки.

Про це написала волонтерка Марія Берлінська.

Що це означає

За словами Берлінської, припинення постачання ракет для ППО означає:

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1. Розбиті міста, включно з Києвом. Розбиті виробництва, логістика, командні пункти, для того, щоб зменшити сили на фронті.

«На партнерів по континенту можна не розраховувати. Європейці проспали ці 3.5 роки. Антидепресанти європейських чиновників досі не дозволяють їм вийти зі стадії заперечення. Ракет виробляють мало, дають ще менше», — зазначила вона.

2. Демонстрація партнерства між США та Росією. Мовляв, давайте дружити разом проти Китаю.

«А українці, їх інтереси? Якось перетерплять», — пояснює Берлінська.

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3. Примус до поступової капітуляції. Коли по містах почнуть летіти сотні балістичних ракет і тисячі дронів.

«І коли все це буде неможливо збивати — нам доведеться сідати за стіл переговорів», — завершила волонтерка.

Як ми писали раніше, рішення про призупинення постачання США ухвалили ще на початку червня, але лише наразі воно набуло чинності. Важливо, що частину вантажів, яка вже рухалася до України, теж зупинили. Наразі аналітики не роблять гучних висновків, але The Wall Street Journal уже наголошують: це істотно вплине на здатність Києва протидіяти новим російським атакам.

«Ще до ухвалення цього рішення Київ ледве протистояв російським технологіям, тактиці і чисельності військ. Росія вже розгорнула маневрені балістичні ракети, здатні ухилятися від радарів системи протиповітряної оборони Patriot, і запускає рекордну кількість безпілотників. Призупинення поставок перехоплювачів зі США чинитиме ще більший тиск на Україну», — зазначає видання.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про призупинення військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Він наголосив, що подальше надходження підтримки з боку США є критично важливим для оборони держави та захисту її громадян.

«Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Так чи інакше маємо забезпечити захист для наших людей», — сказав глава держави у вечірньому зверненні 2 липня.

Аналітики ISW вважають, що призупинення частини військової допомоги від США Україні підсилює «теорію перемоги» диктатора РФ Володимира Путіна. Згідно з нею, Кремль може виграти війну виснаженням — повільно просуваючись і чекаючи, поки Захід втомиться підтримувати Україну.

«Рішення про призупинення військової допомоги Україні, ймовірно, змусить українські війська продовжувати зберігати матеріальні засоби. Хоча точний час запланованих постачань, які Сполучені Штати призупинили, наразі залишається незрозумілим», — наголосили в ISW.

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