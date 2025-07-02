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Військова допомога зі США: що насправді відбувається з постачанням
В Україні перевіряють інформацію про можливу затримку військової допомоги зі Сполучених Штатів. Наразі офіційних підтверджень немає.
У Міністерстві оборони України запевнили, що жодних офіційних повідомлень щодо зупинення чи перегляду графіків постачання оборонної допомоги зі Сполучених Штатів не надходило. Для з’ясування всіх обставин відомство попросило про телефонну консультацію з партнерами зі США.
Про це повідомили у пресслужбі Міноборони України.
«Українська сторона звернула увагу на повідомлення щодо затримки постачання певних елементів виділених раніше пакетів оборонної допомоги від Сполучених Штатів і зʼясовує актуальні фактичні обставини постачань», — йдеться у повідомленні.
Міністерство оборони наголошує, що офіційних повідомлень про зупинку чи зміну графіків не надходило, і проводить детальну перевірку кожного елементу постачання. З метою отримання повнішої інформації Міністерство оборони України ініціювало телефонну розмову з колегами зі Сполучених Штатів для уточнення всіх деталей щодо постачання. Результати цих контактів будуть оприлюднені додатково на офіційному рівні Міністерства оборони України та Міністерства закордонних справ України.
Водночас в Україні звертають увагу на те, що окремі особи, які нині публічно коментують ситуацію, з об’єктивних причин не володіють повною і достовірною інформацією. Тому українська сторона закликає звертатися лише до офіційних і перевірених джерел інформації, щоб уникнути непорозумінь та поширення недостовірних даних.
Повідомляється, що для України критично важливо зберігати стійкість, безперервність і прогнозованість у наданні погодженої оборонної допомоги, особливо в частині зміцнення систем протиповітряного захисту.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сполучені Штати тимчасово призупинили постачання Україні партії ракет і боєприпасів через занепокоєння щодо власних запасів військової техніки, що підтверджує Білий дім.
Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував рішення США, зазначивши, що це може прискорити завкінчення так званої «спеціальної воєнної операції».