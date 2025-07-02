Військова допомога зі США: що насправді відбувається з постачанням

Міноборони України

Реклама

У Міністерстві оборони України запевнили, що жодних офіційних повідомлень щодо зупинення чи перегляду графіків постачання оборонної допомоги зі Сполучених Штатів не надходило. Для з’ясування всіх обставин відомство попросило про телефонну консультацію з партнерами зі США.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони України.

«Українська сторона звернула увагу на повідомлення щодо затримки постачання певних елементів виділених раніше пакетів оборонної допомоги від Сполучених Штатів і зʼясовує актуальні фактичні обставини постачань», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Міністерство оборони наголошує, що офіційних повідомлень про зупинку чи зміну графіків не надходило, і проводить детальну перевірку кожного елементу постачання. З метою отримання повнішої інформації Міністерство оборони України ініціювало телефонну розмову з колегами зі Сполучених Штатів для уточнення всіх деталей щодо постачання. Результати цих контактів будуть оприлюднені додатково на офіційному рівні Міністерства оборони України та Міністерства закордонних справ України.

Водночас в Україні звертають увагу на те, що окремі особи, які нині публічно коментують ситуацію, з об’єктивних причин не володіють повною і достовірною інформацією. Тому українська сторона закликає звертатися лише до офіційних і перевірених джерел інформації, щоб уникнути непорозумінь та поширення недостовірних даних.

Повідомляється, що для України критично важливо зберігати стійкість, безперервність і прогнозованість у наданні погодженої оборонної допомоги, особливо в частині зміцнення систем протиповітряного захисту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сполучені Штати тимчасово призупинили постачання Україні партії ракет і боєприпасів через занепокоєння щодо власних запасів військової техніки, що підтверджує Білий дім.

Реклама

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував рішення США, зазначивши, що це може прискорити завкінчення так званої «спеціальної воєнної операції».