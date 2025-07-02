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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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США зупинили постачання зброї Україні: у Путіна відреагували

Москву дуже потішило рішення американського Пентагону про призупинення допомоги Україні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Getty Images

Білий дім підтвердив, що Сполучені Штати Америки призупинили постачання деяких видів зброї Україні. У Кремлі цьому неабияк втішилися.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Представник “фюрера” нахабно висловився про рішення американського Пентагону. З його слів, мовляв, це може наблизити закінчення так званої “сво”.

Окрім того, у Москві висловили і власну думку щодо цього. Нібито, каже Пєсков, причиною стала “нестача цих озброєнь”.

Рішення США

У ЗМІ з’явилася інформація, США зупиняють постачання Україні деяких видів зброї. Пізніше це офіційно підтвердив і Білий дім. За словами речниці, Анни Келлі, Вашингтон прийшов до такого рішення, “щоб поставити інтереси Америки на перше місце”.

Зауважимо, за даними співрозмовників NBC News американський міністр оборони Піт Герсет наказав відтермінувати озброєння після того, як опублікував службову записку про перегляд арсеналів боєприпасів, після допомоги Україні у війні та майже двох років військових операцій на Близькому Сході.

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