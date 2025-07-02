США зупинили постачання зброї Україні: у Путіна відреагували

Володимир Путін. / © Getty Images

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Білий дім підтвердив, що Сполучені Штати Америки призупинили постачання деяких видів зброї Україні. У Кремлі цьому неабияк втішилися.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Представник “фюрера” нахабно висловився про рішення американського Пентагону. З його слів, мовляв, це може наблизити закінчення так званої “сво”.

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Окрім того, у Москві висловили і власну думку щодо цього. Нібито, каже Пєсков, причиною стала “нестача цих озброєнь”.

Рішення США

У ЗМІ з’явилася інформація, США зупиняють постачання Україні деяких видів зброї. Пізніше це офіційно підтвердив і Білий дім. За словами речниці, Анни Келлі, Вашингтон прийшов до такого рішення, “щоб поставити інтереси Америки на перше місце”.

Зауважимо, за даними співрозмовників NBC News американський міністр оборони Піт Герсет наказав відтермінувати озброєння після того, як опублікував службову записку про перегляд арсеналів боєприпасів, після допомоги Україні у війні та майже двох років військових операцій на Близькому Сході.

Дата публікації 10:50, 02.07.25 Кількість переглядів 548 Перша розмова Путіна з Макроном за три роки: неочікувані подробиці! Ляпас для РФ від Азербайджану