Мерц зробив нову заяву про Taurus для України

Фрідріх Мерц. / © Associated Press

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Питання постачання Україні крилатих ракет Taurus залишається відкритим. Українські військові повинні пройти навчання, а це питання ще не обговорювалося.

Про це заявив німецький канцлер Фрідріх Мерц в інтерв'ю німецькій службі новин Tagesschau, повідомляє n-tv .

Мерц не виключає постачання ракет Taurus. Мовляв, це відправлення "було і залишається варіантом".

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З його слів, якщо Берлін поставить Україні Taurus, то цю зброю використовуватимуть не німецькі солдати, а українські. Втім, каже канцлер, працювати з цими ракетами складно, тому навчання забрало б військовослужбовців ЗСУ щонайменше шість місяців. Однак, каже Мерц, ця робота ще не розпочалася.

Канцлер Німеччини наголосив, що Берлін більше не буде публічно оголошувати, яку саме зброю передає Україні, щоб не давати РФ можливість точно оцінювати дії Заходу.

"Я також сказав, що ми більше не будемо публічно обговорювати питання про те, яку зброю ми постачаємо і що ми робимо для військової підтримки України таким чином у майбутньому, тому що я хочу, щоб у Путіна була певна невизначеність щодо того, що ми робимо у військовому плані", - наголосив Мерц.

Як повідомлялося, канцлер ФРН Фрідріх Мерц і французький президент Еммануель Макрон закликали збільшити витрати ЄС на самооборону «перед обличчям агресивної Росії».

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Нагадаємо, США зупиняють постачання Україні деяких видів зброї. Йдеться про відправлення партії ракет та боєприпасів через занепокоєння щодо власних запасів військової техніки.

Дата публікації 08:07, 02.07.25 Кількість переглядів 33 США заморозили постачання ракет до Patriot та HIMARS Україні