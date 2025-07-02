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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
5714
Час на прочитання
2 хв

День ангела 2 липня: кого та як вітати з іменинами

2 липня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 2 липня, день ангела

Який сьогодні, 2 липня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 2 липня

2 липня 2025 року привітайте з іменинами Арсенія.

Арсеній — давньогрецьке походження, означає “мужній чоловік”. В дитинстві комунікабельний, дещо імпульсивний, може сперечатися і конфліктувати з оточуючими. В дорослому віці стає чесним, працьовитим, справжнім авторитетом на роботі і в родині.

День ангела 2 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 2 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 2 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе на життєвому шляху, дарує сили, натхнення та впевненість у собі. Бажаю, щоб світло ангела зігрівало твоє серце і приносило мир і радість кожного дня.

***

Від щирого серця вітаю з днем ангела! Нехай твій покровитель завжди стоїть поруч у найважчі моменти, наповнює душу теплом і добротою, а життя буде наповнене гармонією, щастям і добробутом.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб ангел-охоронець міцно тримав тебе за руку, допомагав приймати правильні рішення і ніколи не залишав на самоті. Нехай у твоєму житті буде багато світла, любові і незгасної віри у краще.

***

Щиро вітаю з днем ангела! Нехай ангел береже твоє здоров’я і оберігає від усіх негараздів. Бажаю, щоб у душі завжди панували спокій і радість, а у серці — любов і вдячність за кожен прожитий день.

***

З днем ангела! Нехай небесний охоронець завжди веде тебе правильним шляхом, надихає на добрі справи і дарує сили для досягнення всіх мрій. Бажаю тепла, світла і безмежної радості у твоєму житті.

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Дата публікації
Кількість переглядів
5714
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