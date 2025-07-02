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- Війна
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Втрати Росії станом на 2 липня: Генштаб оновив дані
Окупанти активно втрачають техніку на полі бою. За добу - мінус 40 артсистем і 73 БпЛА.
Станом на ранок 2 липня ЗСУ знищили 1 022 090 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1110 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 022 090 (+1110) осіб,
танків – 10985 (+2) од
бойових броньованих машин – 22931 (+3) од
артилерійських систем – 29794 (+40) од
РСЗВ – 1427 (+0) од
засоби ППО – 1191 (+1) од
літаків – 420 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43013 (+73)
крилаті ракети – 3436 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 53786 (+90)
спеціальна техніка – 3921 (+0).
Нагадаємо, у Нижньогородській області розбився винищувач-бомбардувальник Су-34. Ця подія сталася невдовзі після того, як внаслідок атаки на військовий аеродром у Маринівці (Волгоградська область) вдалося знищити ще чотири такі літаки.