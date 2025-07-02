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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати Росії станом на 2 липня: Генштаб оновив дані

Окупанти активно втрачають техніку на полі бою. За добу - мінус 40 артсистем і 73 БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 2 липня ЗСУ знищили 1 022 090 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1110 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу – близько 1 022 090 (+1110) осіб,

  • танків – 10985 (+2) од

  • бойових броньованих машин – 22931 (+3) од

  • артилерійських систем – 29794 (+40) од

  • РСЗВ – 1427 (+0) од

  • засоби ППО – 1191 (+1) од

  • літаків – 420 (+0) од

  • гелікоптерів – 340 (+0) од

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43013 (+73)

  • крилаті ракети – 3436 (+0)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 53786 (+90)

  • спеціальна техніка – 3921 (+0).

Нагадаємо, у Нижньогородській області розбився винищувач-бомбардувальник Су-34. Ця подія сталася невдовзі після того, як внаслідок атаки на військовий аеродром у Маринівці (Волгоградська область) вдалося знищити ще чотири такі літаки.

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