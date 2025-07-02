ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1097
Время на прочтение
1 мин

Потери России на 2 июля: Генштаб обновил данные

оккупанты активно теряют технику на поле боя. В сутки - минус 40 артсистем и 73 БпЛА.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери России

Потери России. / © Associated Press

По состоянию на утро 2 июля ВСУ уничтожили 1 022 090 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1110 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 022 090 (+1110) человек,

  • танков – 10985 (+2) ед

  • боевых бронированных машин – 22931 (+3) ед

  • артиллерийских систем – 29794 (+40) ед

  • РСЗО – 1427 (+0) ед

  • средства ПВО – 1191 (+1) ед

  • самолетов – 420 (+0) ед

  • вертолетов – 340 (+0) ед

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 43013 (+73)

  • крылатые ракеты – 3436 (+0)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 53786 (+90)

  • специальная техника – 3921 (+0).

Напомним, в Нижегородской области разбился истребитель-бомбардировщик Су-34. Это событие произошло вскоре после того, как в результате атаки на военный аэродром в Мариновке (Волгоградская область) удалось уничтожить еще четыре таких самолета.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie