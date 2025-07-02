Потери России на 2 июля: Генштаб обновил данные

Потери России. / © Associated Press

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По состоянию на утро 2 июля ВСУ уничтожили 1 022 090 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1110 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 1 022 090 (+1110) человек,

танков – 10985 (+2) ед

боевых бронированных машин – 22931 (+3) ед

артиллерийских систем – 29794 (+40) ед

РСЗО – 1427 (+0) ед

средства ПВО – 1191 (+1) ед

самолетов – 420 (+0) ед

вертолетов – 340 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня – 43013 (+73)

крылатые ракеты – 3436 (+0)

корабли/катера – 28 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны – 53786 (+90)

специальная техника – 3921 (+0).

Напомним, в Нижегородской области разбился истребитель-бомбардировщик Су-34. Это событие произошло вскоре после того, как в результате атаки на военный аэродром в Мариновке (Волгоградская область) удалось уничтожить еще четыре таких самолета.

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Дата публикации 09:48, 01.07.25 Количество просмотров 20 В российском Ижевске "хлопок" на одном из предприятий