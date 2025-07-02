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Потери России на 2 июля: Генштаб обновил данные
оккупанты активно теряют технику на поле боя. В сутки - минус 40 артсистем и 73 БпЛА.
По состоянию на утро 2 июля ВСУ уничтожили 1 022 090 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1110 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 022 090 (+1110) человек,
танков – 10985 (+2) ед
боевых бронированных машин – 22931 (+3) ед
артиллерийских систем – 29794 (+40) ед
РСЗО – 1427 (+0) ед
средства ПВО – 1191 (+1) ед
самолетов – 420 (+0) ед
вертолетов – 340 (+0) ед
БПЛА оперативно-тактического уровня – 43013 (+73)
крылатые ракеты – 3436 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 53786 (+90)
специальная техника – 3921 (+0).
Напомним, в Нижегородской области разбился истребитель-бомбардировщик Су-34. Это событие произошло вскоре после того, как в результате атаки на военный аэродром в Мариновке (Волгоградская область) удалось уничтожить еще четыре таких самолета.