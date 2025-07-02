Магнітна буря 2 липня: яка буде її активність

Магнітна буря. / © Associated Press

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У середу, 2 липня, сонячна активність буде на низькому рівні. Магнітна буря опуститься до зеленого рівня - К-індекс 1.6.

Про це стало повідомляє Мeteoagent.

За останню добу на Сонці відбулося два спалахи класу В та п'ять спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

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Магнітна буря 2 липня. Фото - Мeteoagent.

Магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

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