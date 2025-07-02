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Магнітна буря 2 липня: яка буде її активність
Зелений рівень відповідає слабкій магнітній бурі.
У середу, 2 липня, сонячна активність буде на низькому рівні. Магнітна буря опуститься до зеленого рівня - К-індекс 1.6.
Про це стало повідомляє Мeteoagent.
За останню добу на Сонці відбулося два спалахи класу В та п'ять спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.
Магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.
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