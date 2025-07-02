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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Різне
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Магнітна буря 2 липня: яка буде її активність

Зелений рівень відповідає слабкій магнітній бурі.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У середу, 2 липня, сонячна активність буде на низькому рівні. Магнітна буря опуститься до зеленого рівня - К-індекс 1.6.

Про це стало повідомляє Мeteoagent.

За останню добу на Сонці відбулося два спалахи класу В та п'ять спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Магнітна буря 2 липня. Фото - Мeteoagent.

Магнітна буря 2 липня. Фото - Мeteoagent.

Магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

Нагадаємо, лікарі назвали простий квітковий чай, який корисний для нашого серця та доглядає за шкірою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2268
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