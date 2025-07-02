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Магнитная буря 2 июля: какой будет ее активность
Зеленый уровень соответствует слабой магнитной буре.
В среду 2 июля солнечная активность будет на низком уровне. Магнитная буря опустится до зеленого уровня – К-индекс 1.6.
Об этом стало сообщает Мeteoagent .
За последние сутки на Солнце произошло две вспышки класса В и пять вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.
Напомним, врачи назвали простой цветочный чай, который полезен для нашего сердца и ухаживает за кожей.