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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Магнитная буря 2 июля: какой будет ее активность

Зеленый уровень соответствует слабой магнитной буре.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В среду 2 июля солнечная активность будет на низком уровне. Магнитная буря опустится до зеленого уровня – К-индекс 1.6.

Об этом стало сообщает Мeteoagent .

За последние сутки на Солнце произошло две вспышки класса В и пять вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Магнитная буря 2 июля. Фото - Meteoagent.

Магнитная буря 2 июля. Фото - Meteoagent.

Магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

Напомним, врачи назвали простой цветочный чай, который полезен для нашего сердца и ухаживает за кожей.

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Дата публикации
Количество просмотров
2136
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