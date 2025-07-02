Мерц сделал новое заявление о Taurus для Украины

Фридрих Мерц. / © Associated Press

Реклама

Вопрос поставки Украине крылатых ракет Taurus остается открытым. Украинские военные должны пройти обучение, а этот вопрос еще не обсуждался.

Об этом заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц в интервью немецкой новостной службе Tagesschau, сообщает n-tv .

Мерц не исключает поставку ракет Taurus. Мол, эта отправка "была и остается вариантом".

Реклама

По его словам, если Берлин поставит Украине Taurus, то это оружие будут использовать не немецкие солдаты, а украинские. Впрочем, говорит канцлер, работать с этими ракетами сложно, поэтому обучение забрало бы военнослужащих ВСУ не менее шести месяцев. Однако, говорит Мерц, эта работа еще не началась.

Канцлер Германии подчеркнул, что Берлин больше не будет публично объявлять, какое оружие передает Украине, чтобы не давать РФ возможность точно оценивать действия Запада.

"Я также сказал, что мы больше не будем публично обсуждать вопрос о том, какое оружие мы поставляем и что мы делаем для военной поддержки Украины таким образом в будущем, потому что я хочу, чтобы у Путина была определенная неопределенность того, что мы делаем в военном плане", - подчеркнул Мерц.

Как сообщалось, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и французский президент Эммануэль Макрон призвали увеличить расходы ЕС на самооборону "перед лицом агрессивной России".

Реклама

Напомним, США останавливают поставки Украине некоторых видов оружия. Речь идет об отправке партии ракет и боеприпасов из-за беспокойства по поводу собственных запасов военной техники.

Дата публикации 08:07, 02.07.25 Количество просмотров 33 США заморозили поставки ракет для Patriot и HIMARS Украине