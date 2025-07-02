Новий океан на мапі світу: на Землю чекають глобальні зміни

Океан

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У Східній Африці фіксують геологічні процеси, які можуть призвести до появи нового океану. Вчені з Університету Саутгемптона виявили, що рух тектонічних плит і підйом мантії вже формують новий океанічний басейн, який розділить континент.

Про це пише «ONLINE.UA».

Дослідники проаналізували понад 130 зразків лави з вулканів Афарської западини — місця, де сходяться три тектонічні плити. Виявилося, що земна кора в цьому регіоні поступово слабшає, а підйом гарячого мантійного матеріалу прискорює розлам платформи.

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Науковці застерігають: ці процеси є незворотними та не підлягають контролю з боку людини. Якщо зміни триватимуть такими темпами, Східна Африка у майбутньому може остаточно розколотися, а на її місці виникне новий океан.

Геофізики наголошують — підйоми мантії є частиною глибоких тектонічних процесів, які мають прямий зв’язок з поверхнею планети. Це лише підтверджується — людство стає свідком трансформацій, здатних змінити вигляд Землі.

Нагадаємо, острівна країна Тувалу, розташована посеред Тихого океану, перебуває під загрозою зникнення через підвищення рівня океану. Внаслідок зміни клімату держава може повністю зникнути з карти світу вже в найближчі десятиліття.

Площа Тувалу — лише 26 квадратних кілометрів, а населення — близько 10 тисяч осіб. Архіпелаг складається з дев’яти коралових островів, більшість з яких — атоли. І всі вони під загрозою зникнення.

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