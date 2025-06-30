Рибальство змушує риб до еволюції / © Associated Press

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Дослідження науковців виявило, що східнобалтійська тріска еволюціонувала, ставши меншою та здатною вириватися крізь рибальські сітки.

Про це повідомляє Financial Times.

Еволюційні зміни, спричинені надмірним виловом риби, ризикують безповоротно підірвати деякі популяції, стверджують дослідники, які аналізували ДНК риб протягом майже чверті століття.

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«Вперше у повністю морського виду ми знайшли докази еволюційних змін у геномі популяції риб, що зазнала інтенсивної експлуатації, що призвело популяцію до межі колапсу», — сказав Кві Янг Хан, провідний автор дослідження, опублікованого в середу в журналі Science Advances.

Як виявилося, у популяції східнобалтійської тріски швидкозростаючі екземпляри майже повністю зникли, тоді як переважали риби, які росли повільно, але досягали репродуктивної зрілості при меншому розмірі.

Дослідники виявили докази так званого спрямованого відбору в еволюції генетичних варіантів, пов’язаних з ростом тіла. Це означало, що повільніше зростаючі риби поступово ставали більш поширеними, а швидше зростаючі екземпляри — рідше.

Хоча риби еволюціонували, щоб вижити, зміни в їхніх геномах створили багато проблем. Менші риби дають менше потомства, тоді як генетичне звуження виду впливає на його здатність адаптуватися до змін навколишнього середовища. Менші риби були більш вразливими до хижаків та зміни клімату.

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«Ми стурбовані тим, що ці та інші подібні до них популяції зникнуть або навіть повністю вимруть», — сказала Малін Пінскі, морський біолог, яка вивчала атлантичну тріску.

Подібні еволюційні зміни, за словами науковців, відбулися у таких видах, як атлантичний лосось, і, ймовірно, вплинули на інші види морських риб, що активно виловлюються, такі як анчоуси, оселедець і тунець.

Дослідження надало важливі генетичні докази еволюційного відбіркового тиску, що чиниться рибальством.

«Тріска може жити понад 30 років, але за нинішніх рівнів риболовлі рідко можна знайти тріску старше п’яти років», — сказав Рік Стаффорд, професор морської біології Борнмутського університету.

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Нагадаємо, науковці виявили десятки раніше невідомих науці вірусів у кажанів, які можуть спричинити нову пандемію.