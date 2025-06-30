Рыболовство заставляет рыб к эволюции / © Associated Press

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Исследование ученых показало, что восточнобалтийская треска эволюционировала, став меньше и способной вырываться сквозь рыболовные сети.

Об этом сообщает Financial Times.

Эволюционные изменения, вызванные чрезмерным выловом рыбы, рискуют безвозвратно подорвать некоторые популяции, утверждают исследователи, которые анализировали ДНК рыб в течение почти четверти века.

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«Впервые у полностью морского вида мы нашли доказательства эволюционных изменений в геноме популяции рыб, подвергшейся интенсивной эксплуатации, что привело популяцию к грани коллапса», — сказал Кви Янг Хан, ведущий автор исследования, опубликованного в среду в журнале Science Advances.

Как оказалось, в популяции восточнобалтийской трески быстрорастущие экземпляры почти полностью исчезли, тогда как преобладали рыбы, которые росли медленно, но достигали репродуктивной зрелости при меньшем размере.

Исследователи обнаружили доказательства так называемого направленного отбора в эволюции генетических вариантов, связанных с ростом тела. Это означало, что медленнее растущие рыбы постепенно становились более распространенными, а быстрее растущие экземпляры — реже.

Хотя рыбы эволюционировали, чтобы выжить, изменения в их геномах создали много проблем. Меньшие рыбы дают меньше потомства, тогда как генетическое сужение вида влияет на его способность адаптироваться к изменениям окружающей среды. Меньшие рыбы были более уязвимыми к хищникам и изменениям климата.

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«Мы обеспокоены тем, что эти и другие подобные им популяции исчезнут или даже полностью вымрут», — сказала Малин Пински, морской биолог, которая изучала атлантическую треску.

Подобные эволюционные изменения, по словам ученых, произошли в таких видах, как атлантический лосось, и, вероятно, повлияли на другие виды морских рыб, которые активно вылавливаются, такие как анчоусы, сельдь и тунец.

Исследование предоставило важные генетические доказательства эволюционного отборочного давления, оказываемого рыболовством.

«Треска может жить более 30 лет, но при нынешних уровнях рыбалки редко можно найти треску старше пяти лет», — сказал Рик Стаффорд, профессор морской биологии Борнмутского университета.

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