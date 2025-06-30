ВСУ взяли в плен двух наемников из Камеруна: что они рассказали (видео)

Пленные камерунцы и военные, взявшие их в плен

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На Северском направлении украинские военные взяли в плен двух граждан Камеруна.

Об этом сообщает 20 отдельный полк беспилотных систем К-2.

Наемников из Африки взяли в плен бойцы батальона К-2 совместно со 118 бригадой терробороны и двумя другими батальонами 54 ОМБр.

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Камерунцы убеждают, что шли в Россию делать шампунь и лечить зубы.

«Герои нашего видео Метугена Уна-на Жан Пафе и Анатоль Франк понимали, что их одевают в болотную форму не для посадки репы, но оба подписали контракт, за что им пообещали 1 млн 100 тыс рублей. Это гораздо меньше, чем режим предлагает собственным гражданам, однако для Камеруна — приличные деньги», — отметили в К-2.

Один из украинских военных рассказал, что при попытке эвакуировать камерунца, российский дрон атаковал его и двух украинских военных, в результате чего они получили ранения.

По словам другого защитника, на Сиверском направлении также взяли в плен гражданина Йемена. Сами камерунцы признались, что среди российских наемников есть граждане Зимбабве, Бангладеш и Китая.

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«То, что Россия делает, это нарушение всех законов. Я готов понести эту ответственность, чтобы распространить информацию об этом сплошном обмане среди молодежи в разных странах», — говорит один из пленных.

Метуген Уна-на Жан Пафе заявил, что приехал в Москву в марте, а Анатоль Франк говорит, что приехал в Москву в августе 2024 года.

Пленный камерунец Анатоль Франк

«У меня забрали документы, вещи и переодели. По прибытии в Москву меня обучали две недели. Затем мы уехали в Ростов, чтобы продолжить обучение. В Ростове я учился еще неделю. После Ростова нас увезли в Луганск. В Луганске пробыл один месяц. Нам дали понять, что мы подписываем контракт. Контракт сроком год. За один миллион сто тысяч рублей. Это чуть более семи миллионов в местной валюте в Камеруне», — говорит Метуген Уна-на Жан Пафе.

Пленный камерунец Метугена Уна-на Жан Пафе

«У меня забрали документы, вещи и переодели. Надо было подписывать контракт. Я сказал, что не буду вступать в армию. Я хочу вернуться домой. Я много раз об этом говорил. Бог свидетель, что я хочу этого. Однако они настаивали на этом. Я говорил, что не понимаю язык и не понимаю цели. Как я мог воевать? И я поставил подпись. После этого нас увезли в другое здание, а через два дня одели в военную форму. И отвезли в учебный центр в Ростове», — рассказывает свою историю Анатоль Франк.

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Дата публикации 23:45, 29.06.25 Количество просмотров 43 ВСУ взяли в плен двух наемников из Камеруна, воевавших за РФ

Напомним, что в апреле украинские военные впервые взяли в плен двух китайских военных.